Россия начала учения с ядерным оружием

Россия начала первый этап учений по применению нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Указано, что в рамках этого этапа личный состав ракетных соединений Южного военного округа РФ отрабатывает учебно-боевые задачи по получению специальных боеприпасов для ракетного комплекса Искандер. Производится снаряжение ими ракет и тайное выдвижение в назначенный позиционный район для подготовки к проведению пусков.

Также в Минобороны РФ добавили, что личный состав задействованных в обучении подразделений авиации отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробалистических ракет Кинжал, и вылеты в назначенные районы патрулирования.

Напомним, в Пентагоне осудили РФ за ее «риторику, лишенную всякой ответственности», после того как она объявила о намерениях провести учения по применению ядерного оружия.