Погода на выходные в Украине: вернется тепло, но задержатся дожди

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в субботу, 18 мая, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Днем в большинстве районов Левобережья нашей страны также будет мокро, а на остальной территории должно быть без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью плюс 7-12, днем 18-23 тепла. В Карпатах ночью плюс 3-8, днем 12-17 тепла.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью около плюс 10, днем 21-23 тепла.

В воскресенье, 19 мая, по всей Украине ночью будет без осадков, днем в западных областях и на Левобережье местами пройдут кратковременные дожди, грозы, на остальной территории нашей страны должно быть без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Ночью плюс 8-13, днем 20-25 тепла.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Ночью плюс 11-13, днем 22-24 тепла.

Ранее стало известно, какой будет погода в Киеве до конца мая.