Байден подпишет соглашение о безопасности с Украиной во время саммита G7

Президент США Джо Байден подпишет новое соглашение о безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором пообещает долгосрочную поддержку, во время встречи лидеров «Большой семерки» в Италии. Об этом заявил советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан, сообщает Reuters.

Соглашение ясно даст понять, что «наша поддержка будет длиться долго и в будущем... особенно в сфере обороны и безопасности», — заявил журналистам на борту Air Force One Салливан.

«Подписав это соглашение, мы также пошлем России сигнал о нашей решимости. Если Владимир Путин думает, что сможет пережить коалицию, поддерживающую Украину, он ошибается», — сказал Салливан.

Пятнадцать стран подписали свои собственные соглашения о безопасности, которые укрепят «потенциал оборонительного сдерживания» Украины, сказал он.

Соглашение США будет включать в себя обязательство работать с Конгрессом США над финансированием Украины в будущем, но не будет содержать обязательств по использованию американских сил, добавил Салливан.

Байден отправился в Италию, чтобы усилить давление на Россию в связи с ее войной против Украины и на Китай за его поддержку Москвы.

Напомним, Зеленский и Байден готовятся подписать соглашение о безопасности.