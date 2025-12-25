Доллар под угрозой рекордного годового падения с 2017 года, — Reuters

В среду, 24 декабря, доллар США снизился и готовится к крупнейшему годовому падению с 2017 года. Данные по ВВП США не изменили настроения инвесторов, которые ожидают еще около двух снижений ставки Федеральной резервной системы в 2026 году. Об этом сообщает Reuters.

По оценке главного экономиста Goldman Sachs в США Дэвида Мерикла, замедление инфляции позволяет ФРС продолжить цикл смягчения монетарной политики, хотя риски такого сценария уменьшились.

На этом фоне индекс доллара упал до минимума за 2,5 месяца — 97,767, а с начала года американская валюта потеряла почти 9,8%, что может стать самым резким падением с 2003 года, если слабость сохранится до конца декабря.

В то же время евро и фунт стерлингов обновили трехмесячные максимумы, а единая европейская валюта выросла более чем на 14% с начала года, демонстрируя лучшую динамику с 2003 года.

Рынки отреагировали на решение Европейского центрального банка оставить ставки без изменений и пересмотреть прогнозы роста и инфляции в сторону повышения, что фактически закрывает путь к дальнейшему смягчению политики.

Укрепление также продемонстрировали австралийский и новозеландский доллары, которые получили поддержку на ожиданиях повышения ставок «Резервного банка Австралии» и «Резервного банка Новой Зеландии».

Австралийский доллар вырос на 8,4% за год, а новозеландский — достиг максимума за 2,5 месяца.

Отдельное внимание инвесторы уделяют японской иене, которая остается уязвимой к резким движениям.

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявила, что Токио имеет полную свободу действий для реагирования на чрезмерные валютные колебания, что рынок расценил как самое жесткое предупреждение о возможной интервенции.

После этих заявлений доллар снизился до 155,83 иены, остановив предыдущее ослабление японской валюты. Несмотря на недавнее повышение ставки «Банком Японии», инвесторов разочаровали мягкие комментарии регулятора, что снова давит на курс иены.

Аналитики отмечают, что уменьшение ликвидности в конце года может создать удобный момент для валютных интервенций, поэтому рынки остаются напряженными.

Доллар находится под давлением весь 2025 год из-за нестабильной торговой политики США и опасений относительно независимости ФРС.

Политика Дональда Трампа и тарифные решения ранее вызвали кризис доверия к американским активам.

В то же время золото обновляет исторические максимумы, опережая большинство валют.

Европейские валюты с низким уровнем долга, в частности норвежская и шведская кроны, стали среди самых успешных в 2025 году.

Таким образом, валютные рынки входят в конец года с повышенной волатильностью, а дальнейшая судьба доллара и иены будет зависеть от решений центробанков и действий правительств.

