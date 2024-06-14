Великобритания вслед за США расширила санкции против России

Великобритания, вслед за Соединенными Штатами Америки (США), расширила санкции против Российской Федерации. Об этом сообщает правительственный сайт Британии.
Всего в список санкционных ограничений было добавлено в общей сложности еще 50 новых позиций, коснувшихся шести кораблей так называемого «теневого флота».
Под санкции попали:
— крупнейшая в России по объему торгов биржа «Московская биржа»;
— «СПБ-биржа»;
— «Национальный клиринговый центр»;
— «Национальный расчетный депозитарий России»;
— «Ингосстрах».
В частности ограничения коснулись главы правления «Московской биржи» Юрия Денисова, бизнесмена Ивана Таврина, основателя «Инсайта» Авета Миракяна, совладельца «Группы Астра» Дениса Фролова и владельца группы S8 Capital Армена Саркисяна.
Кроме России, санкции были нацелены и против компаний из Китая, Киргизии, Турции, Израиля, ЦАР, ОАЭ.
Напомним, США ввели мощные санкции против России.