Великобритания вслед за США расширила санкции против России

Великобритания, вслед за Соединенными Штатами Америки (США), расширила санкции против Российской Федерации. Об этом сообщает правительственный сайт Британии.

Всего в список санкционных ограничений было добавлено в общей сложности еще 50 новых позиций, коснувшихся шести кораблей так называемого «теневого флота».

Под санкции попали:

— крупнейшая в России по объему торгов биржа «Московская биржа»;

— «СПБ-биржа»;

— «Национальный клиринговый центр»;

— «Национальный расчетный депозитарий России»;

— «Ингосстрах».

В частности ограничения коснулись главы правления «Московской биржи» Юрия Денисова, бизнесмена Ивана Таврина, основателя «Инсайта» Авета Миракяна, совладельца «Группы Астра» Дениса Фролова и владельца группы S8 Capital Армена Саркисяна.

Кроме России, санкции были нацелены и против компаний из Китая, Киргизии, Турции, Израиля, ЦАР, ОАЭ.

Напомним, США ввели мощные санкции против России.