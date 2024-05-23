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Новости > С сайта правительства России исчез законопроект об «смене» границ в Балтийском море

С сайта правительства России исчез законопроект об «смене» границ в Балтийском море

Александр Панько
23.05.24 14:45
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С сайта правительства России исчез законопроект об «смене» границ в Балтийском море

С сайта правительства России исчез проект закона от Министерства обороны по одностороннему «изменению» границ с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Об этом сообщает официальный сайт нормативно правовых актов правительства России.

«Проект удалён», — сообщает сайт российского правительства. Причины удаления документа неизвестны.

На сайте archive.is осталась сохраненная копия описания законопроекта, который предложило Минобороны РФ.

Напомним, Россия решила в одностороннем порядке «отодвинуть» границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

Тэги: Россия, граница, Литва, Финляндия, Балтийское море

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