С сайта правительства России исчез законопроект об «смене» границ в Балтийском море

С сайта правительства России исчез проект закона от Министерства обороны по одностороннему «изменению» границ с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Об этом сообщает официальный сайт нормативно правовых актов правительства России.

«Проект удалён», — сообщает сайт российского правительства. Причины удаления документа неизвестны.

На сайте archive.is осталась сохраненная копия описания законопроекта, который предложило Минобороны РФ.

Напомним, Россия решила в одностороннем порядке «отодвинуть» границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море.