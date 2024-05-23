В Харькове из-за массированного удара РФ погибли шесть людей

Количество жертв в Харькове после массированных ударов в четверг, 23 мая, возросло до шести. По городу РФ нанесла не 10, а 15 ударов. Об этом сообщает Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

«По предварительным данным, в результате удара по Харькову четыре человека погибли», — рассказал Синегубов.

Кроме того, по словам главы ОВА, местонахождение еще двух человек устанавливают.

«Армия РФ нанесла по меньшей мере 15 ударов», — уточнил он.

Как отметил глава ОВА, по данным на 12:30 в Харькове уже шесть человек погибли и 11 получили ранения.

В 12:50 стало известно, что количество раненых увеличилось до 16. Предварительно, по данным главы ОВА, враг нанес удары ракетами С-300.

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