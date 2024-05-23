Президент Аргентины пустился в пляс перед толпой – появилось видео

Президент Аргентины Хавьер Милей продолжает вести себя как клоун. На этот раз этот горе-политик устроил странное шоу на стадионе «Луна-парк» в Буэнос-Айресе, где собрались тысячи людей.
Он решил провести презентацию книги «Капитализм, социализм и неоклассическая ловушка», где пытался размышлять о вопросах экономики.
Хавьер Милей спел песню перед толпой и пустился в пляс: он дрыгал руками и ногами, а также истошно вопил.
Публике такое представление, судя по реакции, весьма понравилось.
Ранее мы писали, что президент Аргентины Милей посетит Украину.