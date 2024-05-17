Стало известно, как интернет влияет на психику

Эксперты из Оксфордского университета в Великобритании поведали о том, как интернет влияет на психику человека. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что присутствие доступа к интернету и его использование во многом предсказывает более высокое психологическое благополучие.

Всего в проведенном исследовании приняли участие 2 414 294 человека из 168 стран.

Британцы хотели установить, как доступ в интернет (в том числе мобильный) и активное его использование коррелирует с показателями психологического благополучия в глобальном масштабе.

Поясняется, что наличие доступа к интернету оценивалось на основе ответов людей, которых попросили сообщить, пользуются ли они им дома или на работе, как часто они это делают и какие устройства обычно используют для подключения.

Кроме этого люди прошли тестирование на оценку удовлетворенности жизнью.

Добровольцы должны были предоставить самоотчеты о ежедневных аспектах использования интернета.

Информируется, что в их числе были положительные (уважительное отношение в интернете, получение новых впечатлений) и негативные (гнев, стресс, тревога) переживания, а также осознание целесообразности своей деятельности.

Также учитывались показатели социального и физического благополучия (здоровья) участников и их удовлетворенности своим окружением.

По итогам исследования специалисты обнаружили устойчивую положительную корреляцию между доступом в интернет или его использованием и показателями благополучия (включая удовлетворенность жизнью, положительный опыт пребывания в сети, высокую оценку социальной жизни и физического здоровья).

Выяснилось, что активные пользователи интернета продемонстрировали повышение благосостояния по сразу нескольким показателям наряду с небольшим снижением негативного опыта использования интернета.

Подчеркивается, что выход в интернет с помощью мобильного телефона также был связан с умеренным повышением удовлетворенности жизнью.

В то же время, между социальным благополучием и использованием интернета молодыми активными пользователями обнаружены негативные ассоциации.

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