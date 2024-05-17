Американцы поведали, как оздоровить мозг

Эксперты из университета штата Айова (США) выяснили, как можно оздоровить мозг. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что физические упражнения полезны для мозга и системы кровоснабжения этого органа, при этом их воздействие требует времени для накопления положительных эффектов.

В проведенном исследовании приняли участие 28 добровольцев в возрасте от 40 до 64 лет со слегка повышенным давлением или гипертонией.

Указывается, что все они вели сидячий образ жизни.

Сообщается, что после получения информации о здоровье людей они были разделены на две группы.

В течение трех месяцев подопытные из первой группы должны были подконтрольно выполнять аэробные тренировки.

В то же время, вторая группа выступала в качестве контрольной: людей проинструктировали придерживаться правильного питания и увеличить уровень физической активности желаемым способом.

Добавляется, что перед началом и по окончании экспериментального периода специалисты собрали данные о состоянии кардиореспираторной системы и когнитивных способностях участников, а также оценили интенсивность пульсации кровотока в мозговых артериях каждого из них.

В итоге выяснилось, что после завершения двенадцатинедельной тренировочной программы у добровольцев из первой группы улучшились показатели рабочей памяти и физической выносливости.

Оказалось, что сила пульсации кровотока в артериях головного мозга также выросла, но лишь незначительно.

Уверяется, что подобные результаты свидетельствовали не об отсутствии пользы для здоровья мозга от физических нагрузок, а о сложности адаптации сосудистой сети органа к тренировкам. Авторы научной работы предположили, что для достижения лучшего эффекта (улучшения мозгового кровотока) тренировочный период должен длиться более двенадцати недель.

Ранее австралийцы рассказали, как легко можно «омолодить» мозг.