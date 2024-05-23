В Подмосковье заживо сгорели нелегальные мигранты

В садовом некоммерческом товариществе «Снегирь» в российском Подмосковье произошла трагедия. В «левом» хостеле вспыхнул пожар – жертвами огня стали восемь нелегальных мигрантов.

Спасатели говорят, что возгорание случилось в двухэтажном частном доме.

Известно, что здание арендовал гражданин Узбекистана у местной жительницы, и превратил его в хостел, где сдавал койко-место нелегалам.

Сообщается, что пожар начался, когда постояльцы спали.

Восемь людей сгорели заживо, а одна женщина выпрыгнула из окна.

Уже возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

Ранее появилось видео эпичного пожара на индийской фабрике.