Из «Дії» исчезнут популярные услуги для водителей

В приложении и на портале «Дія» несколько дней будут недоступны популярные услуги для водителей. В частности, замена водительских прав, а также покупка и продажа автомобиля.

«Спланируйте замену водительского, покупку или продажу авто в Дії. С 24 по 27 мая сервисы будут недоступны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в это время Главный сервисный центр МВД заменит реквизиты для оплаты счетов.

«И уже во вторник, 28 мая, снова сможете обновить удостоверение или перерегистрировать авто в „Дії“ за несколько кликов», — говорится в сообщении.

Напомним, число украинцев, у которых есть приложение «Дія», перевалило за двадцать миллионов человек.