Раскрыта еще одна тайна рыб

Эксперты из университетского медицинского комплекса Шарите в Берлине (Германия) раскрыли еще один секрет рыб. Появились данные их отчета.

Они узнали, как те определяют направление звука в водной среде.

Ученые поясняют, что человек под водой не может понять, откуда исходит звук. Дело в том, что звуковые волны распространяются в воде в пять раз быстрее, чем на суше, и их не заглушает череп. В связи с этим наш мозг, как и мозг любого другого наземного позвоночного, не может использовать привычный метод локализации источника шума, так как он основан на анализе разницы во времени между приходом звука в правое и левое ухо.

Биологи провели опыт с рыбками вида Danionella cerebrum: они полностью прозрачны и обладают самым маленьким мозгом среди позвоночных.

Специалисты воспроизводили громкие звуки через подводные динамики и наблюдали, как существа распознают источники акустических колебаний.

Оказалось в итоге, что рыбы воспринимают направление звука через скорость частиц водной среды.

В работе говорится: «Звуковое давление приводит в движение сжимаемый плавательный пузырь, который, в свою очередь, распознается волосковыми клетками внутреннего уха».

Немцы добавляют: «Через этот второй, непрямой слуховой канал звуковое давление дает рыбе ориентир, необходимый для направленного слуха».

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