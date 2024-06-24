Грузии пригрозили закрыть дорогу в ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пригрозил Грузии. Дипломат сделал заявление перед началом заседания глав МИД стран-членов в Люксембурге.
Он пригрозил закрыть Грузии дорогу в ЕС.
Было сказано: «Дорога для народов Грузии открыта в ЕС. Но, если правительство продолжит делать то, что оно делает, эта дорога будет закрыта».
Добавляется: «Сегодня страны ЕС не принимают никаких конкретных решений, речь идет о дискуссии по ситуации и по возможным мерам, однако в скором времени может быть ограничена финансовая поддержка из Европейского фонда мира, контакты на высоком политическом уровне».
Впрочем, Жозеп Боррель пообещал, что подобные меры не должны затронуть население.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе говорил, что его страна хочет стать членом ЕС к 2030-му году. Однако, в то же время, ЕС и США критикуют принятый в Грузии закон «О прозрачности иностранного влияния», который якобы противоречит европейским принципам и ценностям.
Ранее парламент Грузии окончательно принял закон об «иноагентах».