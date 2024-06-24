Популярный диетолог рассказала, какие цитрусовые – самые полезные

Популярный диетолог из Великобритании Тай Ибитойе поведала, какие цитрусовые – самые полезные. Эксперт по питанию дала дельные советы.

По ее словам, витамин С в немного недоспелых апельсинах и лимонах достигает максимальной концентрации, а по мере повышения мягкости фруктов и увеличения содержания сахара в плодах его количество постепенно снижается.

Специалистка отметила, что витамин С играет важную роль в защите клеток от повреждений особыми формами кислорода (окислительного стресса), поддержании здоровья кожи и костей, а также заживлении ран.

Указывается, что им богаты лимоны, апельсины, мандарины и другие цитрусовые.

Информируется, что в лимонах и апельсинах концентрация витамина С становится максимальной в момент неполного поспевания плодов.

Она рассказала: «По мере увеличения количества сахара в апельсинах и лимонах, а также повышения их мягкости содержание этого биологически активного соединения немного снижается».

Уточняется, что это выявили результаты опыта, проведенного учеными Нигерийского университета в 2017-м году.

Тай Ибитойе добавила: «Спелость фруктов оказывает влияние на содержание в них витаминов и других полезных веществ, но способ хранения и приготовления имеет более весомое значение».

Британка советует употреблять богатые витамином С растительные продукты в сыром виде или после приготовления на пару, что даст возможность сохранить большую часть полезного вещества.

Резюмируется, что витамин С является водорастворимым, а его содержание в продуктах резко снизится, если их отварить.

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