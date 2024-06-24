Орбан заговорил о НАТО в Крыму

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова комментирует войну в Украине. Он сделал ряд новых одиозных высказываний.

Так, политик сказал: «Эта война направлена на обеспечение права Украины на членство в НАТО, что Россия категорически отвергает, а Запад полностью поддерживает».

Чиновник добавил: «Но хотим ли мы, чтобы в Крыму был флаг НАТО? На самом деле никто ничего не прояснил».

По его словам, «вместо этого финансируется гибель молодых украинцев».

Кроме этого венгерский лидер отметил: «Президент США – единственный человек во Вселенной, кто мог бы сделать два решающих звонка в Киев и Москву».

Виктор Орбан уточнил, что этим президентом может стать только Дональд Трамп.

Ранее мы писали, что Орбан продолжает «мусолить» тему Украины.