Непогода прокатилась по Украине – пострадали три области

Накануне в Украине бушевала непогода. О ситуации на понедельник, 24 июня, сообщает «Укрэнерго».

Информируется, что из-за сложных погодных условий были обесточены 97 населенных пунктов во Львовской, Полтавской и Сумской областях.

Кроме этого, как уточняется, по иным причинам без электричества 496 населенных пунктов.

Так, увы, из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

Отмечается, что вчера во время тревоги в Харьковской области отключалось оборудование на одном из ее объектов, причиной чего стало отключение линии облэнерго при обстреле. Обесточивались промышленные и бытовые потребители в Харькове, но после отбоя тревоги энергоснабжение всех потребителей было восстановлено.

Сегодня же утром на одном из энергообъектов «Укрэнерго» в западном регионе по техническим причинам отключалась часть оборудования. В результате были обесточены 35 818 бытовых потребителей в Хмельницкой области. Через пятьдесят минут энергоснабжение было восстановлено в полном объеме.

Кроме этого, накануне на территории одной из высоковольтных подстанций в Запорожской области обнаружен посторонний предмет, впоследствии изъятый саперами.

Говорится, что в Донецкой области во время боевых действий отключалась воздушная линия оператора системы распределения и подстанция, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте.

Напоминается, что в энергосистеме из-за дефицита ресурса на протяжении всех суток, как и анонсировалось вчера, действуют меры ограничения потребления, объем которого с 19:00 будет больше.

Резюмируется, что сегодня из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы идет импорт общим объемом 26 710 МВт-ч (вчера 32 тыс. МВт-ч).

Ранее мы писали, что украинцев ожидает дождливое начало рабочей недели.