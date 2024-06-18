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Новости > Придуман новый способ, как вывести человека из комы

Придуман новый способ, как вывести человека из комы

Агата Кловская
18.06.24 06:40
130
Придуман новый способ, как вывести человека из комы

Профессор психологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) Мартин Монти поведал о новом способе того, как вывести человека из комы. По его словам, этому поможет применение препаратов для увеличения количества дофамина в мозге, глубокая стимуляция электричеством и воздействие сфокусированным ультразвуком.

Как говорится, кома представляет собой угрожающее жизни состояние, при котором человек находится без сознания и не реагирует на какие-либо внешние раздражители.

Указывается на то, что причиной комы выступает повреждение мозга в результате воспаления, инсульта или инфекции.

Специалист сказал, что для выхода из нее мозг должен восстановить поврежденные нейроны или расширить определенные мозговые сети, которые возьмут на себя работу поврежденной области.

Впрочем, по его словам, подобного физического восстановления мозговых сетей трудно достичь, так как в коме активность мозга снижается, а коммуникация между его участками ухудшается.

Эксперт информирует, что спровоцировать повышение мозговой активности может использование амантадина, препарата, который, как считается, увеличивает количество дофамина в мозге.

Отмечается, что дофамин представляет собой химический мессенджер или нейромедиатор, который имеет решающее значение для обеспечения связи между мозговыми сетями, и является ключевым элементом сетей, участвующих в контроле движений.

Еще одним способом вывода из комы является глубокая стимуляция мозга, которая включает хирургическую имплантацию электродов глубоко в мозг для воздействия электричеством на нейроны. Подобная стимуляция часто нацелена на таламус, область мозга, участвующую в контроле внимания и возбуждения центральной нервной системы.

Добавляется, что повышения активности нейронов можно добиться и без хирургического вмешательства с помощью сфокусированного ультразвука.

Подчеркивается, что подобные способы вывода из комы могут быть успешными лишь в том случае, если целостная структура мозга не повреждена.

Резюмируется, что о причинах внезапного, самостоятельно возвращения в сознание ученым известно немногое, и невозможно определить, какой фактор в определенный момент может вызвать всплеск мозговой активности.

Ранее финны назвали неочевидный фактор, который угрожает инсультом.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, кома

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