В одной из гостиниц Киева произошло массовое отравление детей

В Киеве произошло громкое ЧП. О нем сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в украинской столице.

Информируется, что была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции в одной из гостиниц, куда заселилась группа детей.

Сейчас известно о 14 пострадавших несовершеннолетних – всех их госпитализировали.

Отмечается, что специалисты уже осуществили забор образцов продуктов питания, проб воды и бактериологического исследования персонала на носительство кишечных инфекций.

Указывается, что во время инспектирования на мощности выявлены нарушения законодательства о пищевых продуктах.

Кроме этого было издано предписание о временном прекращении производства и обращения пищевых продуктов на объекте.

Ранее в Киеве дети отравились шоколадом с наркотическими веществами.