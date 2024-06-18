Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В одной из гостиниц Киева произошло массовое отравление детей

В одной из гостиниц Киева произошло массовое отравление детей

Александр Панько
18.06.24 10:00
100
В одной из гостиниц Киева произошло массовое отравление детей

В Киеве произошло громкое ЧП. О нем сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в украинской столице.

Информируется, что была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции в одной из гостиниц, куда заселилась группа детей.

Сейчас известно о 14 пострадавших несовершеннолетних – всех их госпитализировали.

Отмечается, что специалисты уже осуществили забор образцов продуктов питания, проб воды и бактериологического исследования персонала на носительство кишечных инфекций.

Указывается, что во время инспектирования на мощности выявлены нарушения законодательства о пищевых продуктах.

Кроме этого было издано предписание о временном прекращении производства и обращения пищевых продуктов на объекте.

Ранее в Киеве дети отравились шоколадом с наркотическими веществами.

Тэги: Киев, отравление, общество, здоровье, дети, новости Украины

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Ахметов и операция «Тариф»
27.05.24 21:54

Ахметов и операция «Тариф»

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
18.06.24 09:41

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 528 620 солдат

18.06.24 07:09

Секрет долголетия: ученые советуют есть мелкую рыбу целиком

18.06.24 06:40

Придуман новый способ, как вывести человека из комы

18.06.24 05:37

Ученые бьют тревогу: закисление океанов может привести к гибели кораллов

18.06.24 04:30

Ученые узнали об алкоголе кое-что неоднозначное

18.06.24 03:14

Стало известно, почему тренироваться лучше на свежем воздухе

18.06.24 02:56

Японцы уверяют, что почти научились читать мысли

18.06.24 01:55

Американцы рассказали, как ходить, чтобы сжечь побольше калорий

18.06.24 00:38

Названо еще одно опасное последствие жары

18.06.24 09:41

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 528 620 солдат

17.06.24 18:01

Сборная Украины разгромно проиграла Румынии на старте Евро-2024

17.06.24 15:07

Ребров назвал состав сборной Украины на стартовый матч Евро-2024 против Румынии

17.06.24 14:56

«Укрэнерго» сократило время отключений света до вечера

17.06.24 14:39

НАТО обсуждает приведение ядерного оружия к боевой готовности

17.06.24 12:16

Зеленский назвал условия для переговоров с Россией

17.06.24 10:46

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 527 390 солдат

17.06.24 10:15

Зеленский подвел итоги Саммита мира

17.06.24 09:33

В ОП обнародовали коммюнике Саммита мира

15.06.24 09:15

Сегодня - 108 лет со дня рождения украинского кинопродюсера Алексея Ярмольского

11.06.24 10:41

Маск наехал на Apple из-за искусственного интеллекта

11.06.24 16:21

В Риме произошло необычное ограбление

12.06.24 16:52

Американцы поведали, как правильно есть темный шоколад

13.06.24 15:37

Ученые рассказали, как космическое облако заморозило Землю

12.06.24 09:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 521 830 солдат

13.06.24 09:38

«Укрэнерго» опубликовало график отключений света на 13 июня

12.06.24 14:16

Австралийцы поведали о небывалой пользе листовой зелени

12.06.24 13:32

Ученые рассказали о смертельной опасности энергетических напитков

12.06.24 11:08

Стало известно о масштабах разрушения медицинской инфраструктуры в Украине за годы войны

12.06.24 11:01

В Украине значительно «помолодели» инсульты

Фото и Видео
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
В Индии столкнулись два поезда – погибло немало людей
В Индии столкнулись два поезда – погибло немало людей
Пиранька: боец ВСУ попала в скандал из-за бордов с "выпадающей грудью"
Пиранька: боец ВСУ попала в скандал из-за бордов с "выпадающей грудью"
Установлен мировой рекорд скорости электромобиля - 438,7 км/ч
Установлен мировой рекорд скорости электромобиля - 438,7 км/ч
Самый высокий пёс из ныне живущих: такого звания удостоился немецкий дог Кевин
Самый высокий пёс из ныне живущих: такого звания удостоился немецкий дог Кевин
Билли Айлиш с 11 лет смотрела порно и заработала сонные параличи
Билли Айлиш с 11 лет смотрела порно и заработала сонные параличи
Сумерки богов (2024): тизер и дата выхода анимационного сериала, в котором много насилия и секса
Сумерки богов (2024): тизер и дата выхода анимационного сериала, в котором много насилия и секса
Появилось видео, как Байден снова «потерялся» на публике
Появилось видео, как Байден снова «потерялся» на публике
В итальянском парламенте произошла эпичная драка
В итальянском парламенте произошла эпичная драка
Жуткий пожар в Кувейте оборвал десятки жизней – видео с места трагедии
Жуткий пожар в Кувейте оборвал десятки жизней – видео с места трагедии
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.