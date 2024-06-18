Секрет долголетия: ученые советуют есть мелкую рыбу целиком

Японские ученые дали интересный совет. По их словам, употребление в пищу мелкой рыбы целиком может увеличить продолжительность жизни.

Поясняется, что в местной кухне принято употреблять небольшие виды рыб целиком. Японцы любят есть атлантическую мойву, корюшку и сардины.

Дело в том, говорят специалисты, что головы рыб, кости и органы богаты полезными веществами, в том числе кальцием и витамином А.

Во время своей работы эксперты оценили медицинские данные 80 тысяч местных жителей в возрасте от 35 до 69 лет.

Оказалось, что у женщин, которые ели мелкую рыбу один-три раза в месяц, риск летального исхода был примерно на 30% ниже, чем у тех, кто употреблял ее реже.

Указывается, что мужчины получили такую же пользу от употребления мелкой рыбы целиком, однако их данные были менее убедительными. Не исключено, что это связано с биологическими различиями между полами. Подобные результаты могут объясняться тем, что в исследовании приняло участие недостаточно мужчин.

Японцы учитывали и другие факторы риска летального исхода: возраст участников, статус курения и потребления алкоголя, наличие избытка веса и общее качество диеты. За людьми наблюдали в среднем девять лет.

Ранее была названа диета, существенно снижающая риск преждевременной смерти.