В Румынии люди погибли жуткой смертью на молокозаводе

Громкая трагедия произошла в Румынии. На молокозаводе в городе Ибэнешть погибли четыре человека.

Подробности инцидента поведала местная полиция.

Правоохранители говорят о том, что люди упали в отстойник.

Уточняется, что погибли директор данного предприятия, администратор и два сотрудника.

Тела людей в возрасте от 47 до 56 лет вытащили из отстойника спасатели.

Указывается, что один из пострадавших находился в сознании и был доставлен в больницу для оказания специализированной медицинской помощи, однако позже скончался.

Ранее в России школьницы погибли жуткой смертью в бане.