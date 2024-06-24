В Румынии люди погибли жуткой смертью на молокозаводе

Громкая трагедия произошла в Румынии. На молокозаводе в городе Ибэнешть погибли четыре человека.
Подробности инцидента поведала местная полиция.
Правоохранители говорят о том, что люди упали в отстойник.
Уточняется, что погибли директор данного предприятия, администратор и два сотрудника.
Тела людей в возрасте от 47 до 56 лет вытащили из отстойника спасатели.
Указывается, что один из пострадавших находился в сознании и был доставлен в больницу для оказания специализированной медицинской помощи, однако позже скончался.
Ранее в России школьницы погибли жуткой смертью в бане.