Стало известно, нужна ли справка о несудимости для обновления данных в ТЦК

Выяснилось, требуется ли украинцам выписка об отсутствии или наличии судимости для обновления военно-учетных данных. Официальный ответ дали в МВД.

Там сообщили следующее: «Справка (выписка) об отсутствии/наличии судимости не требуется для взятия на военный учет или обновления военно-учетных документов».

Кроме этого информируется о том, что из-за распространения неточной информации в социальных сетях сервисы МВД перегружены запросами от граждан, соответственно, время обработки заявок увеличивается.

Говорится: «Просим с пониманием отнестись к возможным задержкам в выдаче справок».

Ранее в Минобороны разъяснили, в каких подразделениях будут служить мобилизованные заключенные.