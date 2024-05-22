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Видео-Новости > Зеленский рассказал, почему окупантам удалось прорвать границу на Харьковщине

Зеленский рассказал, почему окупантам удалось прорвать границу на Харьковщине

Агата Кловская
22.05.24 10:43
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Зеленский рассказал, почему окупантам удалось прорвать границу на Харьковщине

В момент пересечения границы в Харьковской области российские войска применили мощные системы РЭБ, били дальнобойной артиллерией с применением большого количества УАБов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.

«Сегодня ситуация контролируемая. Неделю назад было сложнее. В момент пересечения границы россияне применили мощные системы РЭБ, не было связи между бригадами. По нам били дальнобойной артиллерией с применением большого количества УАБов. Благодаря этому россияне продвинулись на Харьковском направлении. Немного, самая глубокая точка — 10 километров», — рассказал глава государства.

По словам Зеленского, о том, что Харьков не является их целью, россияне начали говорить, когда были вынуждены остановиться, их наступательные действия замедлились.

На замечание журналистов Reuters, что ситуация на фронте усложнилась, президент ответил: «Сейчас ситуация на фронте сложная, потому что началась новая волна российского наступления на Харьковском направлении. Но в то же время очень мощная волна идет на Донбассе, но никто даже не замечает, что именно на Донбасском направлении (Кураховское, Покровское направления, Часов Яр) боев больше, чем на Харьковском».

Напомним, Путин сделал заявление по поводу Харькова.

Тэги: Харьковская область, оккупанты, Владимир Зеленский

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