В Румынии сделали заявление о Patriot для Украины

На предоставление Украине румынской системы Patriot должно быть разрешение Высшего совета национальной обороны. Вместе с тем это не должно привести к ослаблению противовоздушной обороны самой страны. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, пишет Digi24.

Глава государства отметил, что не желает обсуждать вопрос о возможной передаче Украине системы Patriot «в публичном пространстве» и предпочел бы, чтобы это решалось с военными специалистами и Высшим советом национальной обороны.

Йоханнис также заявил, что передача Patriot — это непростой процесс, связанный с рядом логистических и юридических проблем, «стоит ли говорить о том, что я не согласен ни при каких обстоятельствах оставить Румынию без противоракетной и противовоздушной обороны».

«Нужно исходить из того, что если Румыния, в конце концов, что-либо отдаст, взамен она должна получить что-нибудь другое. Иначе дело не пойдет», — добавил президент Румынии.

Напомним, США продолжают поиски систем Patriot для Украины.