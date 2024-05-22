Зеленский о введении войск НАТО в Украину: не вижу этого, кроме как на словах

Введение западных войск в Украину является самостоятельным решением каждого члена НАТО, но пока это все на словах, нам еще ничего не предложили. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает The New York Times.

Президент назвал решение о введении войск в Украину самостоятельным для каждого государства, в том числе и членов НАТО.

«Несомненно, как страна, находящаяся в состоянии войны, мы положительно приветствовали бы любую помощь и поддержали бы такое решение», — сказал президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украине еще никто ничего не предложил.

«Первые сигналы поступили через СМИ. Они приехали из Франции, от Эммануэля Макрона. Мы поговорили с ним о том, что он имеет в виду. В двух вещах есть логика, которую я отчетливо понял. Это и обучение на территории Украины, просто ускорение процесса, без необходимости отправлять свою бригаду куда-то еще, в ту или иную страну, а потом она возвращается. И здесь тоже нужно время на адаптацию в условиях войны», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что обучение в Украине будет происходить быстрее, также будет происходить строительство ремонтных центров техники.

«Но за этим стоит множество медийных слов. Пока эта идея никуда не делась. Я не вижу этого, кроме как на словах. Но, тем не менее, как можно быть против этого? Мы только за», — добавил президент.

В то же время он подчеркнул, что пока не совсем понимает, насколько это соответствует действительности, и правда ли это, и возможно ли это. Он поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за смелость, но подчеркнул, что нужно понять, на что он действительно готов пойти, что может быть и чем это может нам помочь.

Напомним, союзники по НАТО приближаются к тому, чтобы отправить войска в Украину для подготовки украинских сил, хотя США до сих пор против такой идеи.