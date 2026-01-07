Украинцы продолжают гибнуть, проваливаясь под лед

Украинцы проваливаются под лед, что приводит к их гибели. О ситуации поведали в ГСЧС.

Сказано, что за минувшие сутки так погибли четыре человека, в том числе один ребенок.

Информируется: «В селе Рубаный Мост Новоукраинского района спасатели во время поисков пропавшего мальчика 2013 года рождения обнаружили и подняли из водоема тело подростка».

Добавляется, что накануне в селе Гамалеевка Львовской области провалился под лед местный житель 1974 года рождения во время рыбалки.

Спасатели призывают: «Будьте осторожны! Не выходите на лед. Из-за колебаний температуры это смертельно опасно. Берегите себя и детей».

Ранее мы писали, что Киев начали расчищать после сильнейшего снегопада.