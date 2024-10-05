Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 659 220 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на субботу, 5 октября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 659 220 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 916 танков, 17 658 боевых бронированных машин, 19 037 артиллерийских систем, 1 216 РСЗО, 970 средств ПВО, 368 самолетов, 328 вертолетов, 16 529 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 613 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 25 905 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 344 единицы специальной техники.

Ранее правительство уменьшило срок явки в ТЦК по повестке.