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Новости > Вучич сделал громкие заявления по поводу Украины и Трампа

Вучич сделал громкие заявления по поводу Украины и Трампа

Александр Панько
27.12.24 13:17
129
Вучич сделал громкие заявления по поводу Украины и Трампа

Президент Сербии Александр Вучич в общении с немецкими СМИ высказался по поводу войны в Украине. Политик считает, что ее сможет остановить новый лидер США Дональд Трамп.

Он отметил следующее: «Я верю в то, что мы приблизимся к миру с Дональдом Трампом. Это было бы очень важно и для Европы, и для Германии, которые не заинтересованы в том, чтобы их втягивали в войну. Мы в Сербии тоже не хотим этого».

В то же время, глава государства считает, что Дональд Трамп не будет оказывать нашей стране такой же финансовой поддержки, как нынешняя администрация Джо Байдена.

Добавляется: «Он обещал заключить мир и, скорее всего, будет стараться выполнить это обещание, если до этого не произойдет обострения конфликта».

Впрочем, Александр Вучич полагает, что «до перемирия может произойти что-то плохое».

Говорится: «Я имею в виду дальнейшую эскалацию, при которой Россия отреагирует на обстрел западными ракетными системами. Те, кто думает, Владимир Путин не будет использовать это мощное оружие, ошибаются».

Резюмируется, что главными выгодоприобретателями от войны в нашей стране являются США, а проигравшими – Европа и Украина.

Ранее мы писали, что Трамп хочет встретиться с Путиным, чтобы завершить войну в Украине.

Тэги: США, Украина, Россия, мир, политика, война, Сербия, Дональд Трамп, Александр Вучич

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