Стал известен нынешний госдолг Украины

Министерство финансов Украины озвучило нынешний государственный и гарантированный государством долг нашей страны. Данные приводятся на 30 ноября.

Сообщается, что он составлял 6,645 триллиона гривен или 159,74 миллиарда долларов.

Указывается также, что в ноябре сумма выросла в гривневом эквиваленте на 231,12 миллиарда гривен, в долларовом эквиваленте она увеличилась на 4,37 миллиарда долларов.

Всего же с начала 2024-го года госдолг Украины вырос на 1,125 триллиона гривен или на 14,43 миллиарда долларов.

Кроме этого стало известно, что на валютные счета правительства в НБУ за ноябрь поступило 6,678 миллиарда долларов.

Это 4,788 миллиарда долларов от Всемирного банка (помощь США), 1,350 миллиарда долларов от США, 235 миллионов долларов от Японии, 191,9 миллиона долларов от размещения валютных ОВГЗ, 99,9 миллиона долларов от Южной Кореи и еще 12,9 миллиона долларов от других партнеров.

Резюмируется, что в ноябре средний курс доллара вырос на 0,3% до 41,35 гривен.

Ранее мы писали, что в Украине ожидается рост депозитных ставок.