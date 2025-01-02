В одной из африканских стран впервые за пятьдесят лет выпал снег

Уникальное погодное явление произошло в Марокко. В этой африканской стране впервые за последние пятьдесят лет выпал снег.

Эксперты объясняют случившуюся в данной пустынной местности аномалию существенным притоком холодного воздуха из Северной Европы.

Местные власти говорят, что сильные снегопады накрыли несколько провинций страны на юге и юго-востоке: Азилаль, Бени-Меллаль, Ифране, Мидельт, Тарудант, Тингир, Варзазат и Аль-Хавз.

Добавляется, что высота снежного покрова в некоторых районах достигла 35-40 сантиметров.

Сказано, что местами в горных районах температура воздуха опустилась до минус 5 градусов.

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