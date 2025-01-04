Китайцы представили уникальный летающий аппарат

Эксперты из Юго-Восточного университета в китайской провинции Цзянсу создали первый летающий электрокар. Он получил название Southeast University Kunpeng No.1.

Данный аппарат имеет конфигурацию с четырьмя соосными винтами, однако в отличие от традиционных электрических воздушных такси с вертикальным взлетом и посадкой, он был разработан как интегрированное наземно-воздушное транспортное средство, сочетающее в себе наземную мобильность, а также возможности передвижения в воздухе.

Ученые говорят, что при максимальном взлетном весе в пятьсот килограммов время полета новинки составляет не менее двадцати минут.

Изобретение достигает максимальной высоты более трехсот метров, а на дороге способно развивать максимальную скорость до шестидесяти километров в час.

Добавляется, что летающий электрокар имеет аккумулятор высокой емкости.

Сейчас китайцы трудятся над тем, чтобы увеличить продолжительность полета до двух часов в летающих автомобилях следующего поколения.

Ранее ученые придумали необычные способ добычи электричества.