Швейцарцы обнаружили очень необычную галактику

Эксперты из университета Женевы в Швейцарии открыли новую необычную галактику. Сделать этот удалось с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба.

Ее назвали в честь китайского мифологического Огненного Дракона – Zhúlóng.

Специалисты говорят, что данная спиральная галактика грандиозного дизайна существовала уже через миллиард лет после Большого взрыва.

Указывается на то, что галактики, которые относят к типу грандиозного дизайна, характеризуются ярко выраженными спиральными рукавами, отходящими от центрального яркого участка.

Отмечается, что данные структуры довольно редко встречаются в ранней Вселенной и почти полностью исчезают после периода около 11,5 миллиардов лет назад.

Специалисты сообщили, что Zhúlóng была обнаружена в рамках программы PANORAMIC, нацеленной на изучение галактик в эпоху Космической Зари – первых миллиардов лет после Большого взрыва.

Добавляется, что эта галактика оказалась не только обладающей грандиозным дизайном, но и крупной: ее диаметр составляет около 62 тысяч световых лет, а масса сопоставима с массой Млечного Пути.

В отчете рассказывают, что Zhúlóng имеет характеристики уже зрелой системы: классическое центральное утолщение, звездообразующий диск и спиральные рукава, которые начинаются на противоположных концах галактики и охватывают всю ее структуру.

Информируется, что в центре галактики находится массивная черная дыра, которая, судя по данным, находится в состоянии покоя, что указывает на то, что звездообразование в ней постепенно замедляется, составляя от 20 до 155 солнечных масс в год.

Поясняется, что присутствие данных характеристик делает Zhúlóng уникальной галактикой, что подчеркивает стремительные темпы формирования и развития массивных систем в ранней Вселенной.

Резюмируется, что сейчас эта галактика считается самым древним известным примером спиральной галактики, а ее открытие свидетельствует о том, что сложные галактики могли сформироваться гораздо раньше, чем предполагалось.

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