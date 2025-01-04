В ближайшие выходные погода в Украине вновь не порадует

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в субботу, 4 января, прогнозируются небольшой снег, ночью на востоке и юго-востоке умеренный мокрый снег и дождь. На дорогах, кроме юга и юго-востока, гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных, днем северных и центральных областях порывы 15-18 м/с.

Ночью 1-6 мороза, днем от минус 3 до плюс 2. На юге и в Луганской области ночью и днем от 0 до 5 тепла, в Крыму до плюс 8. В Карпатах снег, температура в течении суток 7-12 мороза.

В Киеве завтра пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Ночью 1-3 мороза, днем около 0.

Информируется также, что в воскресенье, 5 января, будет без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с.

Ночью минус 3-8, днем от 3 мороза до 2 тепла. В Карпатах ночью минус 9-14, днем 1-6 мороза.

В украинской столице послезавтра будет сухо, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с. Ночью 4-6 мороза, днем от минус 2 до 0.

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