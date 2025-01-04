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Новости > В Великобритании нашли «шоссе динозавров»

В Великобритании нашли «шоссе динозавров»

Агата Кловская
03.01.25 16:52
214
В Великобритании нашли «шоссе динозавров»

В Англии археологи обнаружили около 200 следов динозавров, возраст которых составляет 166 миллионов лет, что изменило наши знания об этих существах.

В ходе раскопок, проведенных в карьере Дьюарс-Фарм в Оксфордшире командами из университетов Оксфорда и Бирмингема, было обнаружено пять обширных дорожек, составляющих часть «дороги динозавров» — с доказательствами наличия большего количества в окрестностях, пишет Independent.

Самая длинная непрерывная цепочка следов имела длину более 150 метров, четыре из них были оставлены длинношеими травоядными динозаврами, называемыми завроподами, и, скорее всего, принадлежащими цетиозавру, двоюродному брату диплодока длиной до 18 метров.

Одна из цепочок следов была оставлена ​​девятиметровым плотоядным мегалозавром, у которого были отличительные большие трехпалые ноги с когтями.

На одном участке участка видны пересекающиеся следы хищника и травоядного, что вызывает вопросы о том, взаимодействовали ли они и как именно.

Университеты Оксфорда и Бирмингема совместно возглавили команду из более чем 100 человек на недельных раскопках в июне 2024 года, обнаружив около 200 следов, сделав 20 000 фотографий и построив подробные 3D-модели участка с помощью аэрофотосъемки с беспилотника.

Новые следы связаны с открытиями, сделанными в этом районе в 1997 году, где при добыче известняка было обнаружено более 40 наборов следов, некоторые из которых достигали 180 метров в длину.

Эксперты отмечают, что новые открытия предоставят ценную информацию о том, как ходили динозавры, какой скорости они достигали, насколько они были большими, и как они взаимодействовали друг с другом.

Доктор Дункан Мердок, ученый-геолог из Музея естественной истории Оксфордского университета сказал: «Сохранность настолько подробна, что мы можем видеть, как деформировалась грязь, когда ноги динозавров хлюпали внутрь и наружу. Наряду с другими окаменелостями, такими как норы, раковины и растения, мы можем оживить грязевую среду лагуны, по которой ходили динозавры».

Раскопки будут транслироваться в программе Digging for Britain на канале BBC Two, которую будет вести профессор Элис Робертс и будут представлены на новой публичной выставке Breaking Ground.

Профессор Ричард Батлер, профессор палеобиологии в Университете Бирмингема, отметил: «Мы можем узнать гораздо больше из этого места, которое является важной частью нашего национального наследия Земли. Наши 3D-модели позволят исследователям продолжить изучение и сделать доступной эту захватывающую часть нашего прошлого для будущих поколений».

Напомним, археологи обнаружили череп динозавра с ранее неизвестными особенностями.

Тэги: Великобритания, динозавры

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