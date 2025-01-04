QAnon, масоны, плоская Земля: самые известные конспирологические теории

Миром руководит всевластная тайная организация, Холокост – это вымысел мирового еврейства, американцы никогда не высаживались на Луну, а Земля – плоская и другие теории заговоров.

Вера в разные конспирологические теории сопровождала человечество на протяжении всей истории: почти всегда она была связана с предубеждениями и стереотипами, пропагандой и войнами. Например, при Римской империи существовала теория заговора, по которой император Нерон не покончил жизнь самоубийством, а инсценировал свою смерть: якобы он скрывался и ждал возможности вернуться к власти. Впоследствии эта теория превратилась в сказ о возвращении тирана из мира мертвых. Особенно этого боялись ранние христиане, потому что при жизни Нерон вел жестокие антихристианские репрессии.

На Раннее новое время приходится расцвет охоты на ведьм. На протяжении XV—XVIII веков десятки тысяч невинных женщин стали жертвами предрассудков и суеверия, которые базировались не только на религиозных верованиях, но и на массовой теории заговора о существовании соглашений с дьяволом и ведьмских шабашей, а также способности людей влиять на распространение эпидемий и плохой урожай. Тогда даже создавали подробные инструкции о том, как распознать ведьм и с помощью каких пыток получать их признание. В свое время настоящим бестселлером стала книга «Молот ведьм», написанная в 1486 году немецким инквизитором Генрихом Крамером.

А некоторые американские исследователи, например, считают, что существование США является прямым следствием веры в теории заговора — и это зафиксировано в Декларации независимости: тогдашние революционеры считали, что установленный британской короной налог на чай — это первый шаг к окончательному порабощению колоний, и надо быстро сопротивляться узурпатору.

В ХХ—ХХІ веках, наполненных революциями, войнами и геноцидами, теории заговоров стали частью популярной культуры и стали влиять на людей по всему миру. О них писали книги, снимали фильмы и даже пели песни, а еще больше на рост популярности различных конспирологических теорий повлияли на разнообразие методов пропаганды, развитие компьютерных технологий и появление интернета.

Рассказываем о наиболее известных конспирологических теориях, связанных с политикой и наукой, а также объясняем, кто и почему становится ревизионистами Холокоста, плоскоземельщиками и антивакцинаторами.

Политика

Один из наиболее популярных видов теорий заговоров – вера в мировое господство какой-то отдельной элитарной группы людей, способных влиять на исторические события и международную политику, а также принимают участие в проектировании будущего человечества. Конспирологические теории о мировом господстве – это своего рода стандарт и архетип: главным отличием между большинством подобных представлений является лишь то, какую группу людей наделяют безграничной властью.

Одной из самых древних является теория заговора о том, что Католическая церковь контролирует весь христианский мир. Ее появление имеет под собой некоторую почву, потому что исторически Католическая церковь и Папа Римский действительно были активными игроками международной политики — создали собственное теократическое государство в центре Италии, короновали императоров Священной Римской империи, организовывали Крестовые походы и основали Иезуитский орден. Эта теория заговора стала популярной во время Реформации, когда протестанты искали любые способы противостоять влиянию католицизма. После Средних веков авторитет Католической церкви и ее роль в международной политике постепенно уменьшались, однако антикатолическая теория заговора о преувеличении влияния этой церкви и ее всевластия продолжила существовать до настоящего времени.

Еще одними теориями заговора о мировом господстве стали мифы о масонах и иллюминатах. Первые вообще являются главными «подозреваемыми» подобной конспирологии: у масонов характерные ритуалы, мистический антураж и ореол тайны — все это способствует тому, что именно их нередко сетуют той тайной организацией, которая способна создавать глобальные кризисы, организовывать революции и начинать войны.

Верование в масонское всемогущество подпитывает еще и то, что к различным масонским братствам принадлежали известные люди: Моцарт, Франклин, Гарибальди, Генри Форд, Черчилль, Уолт Дисней и многие другие. Среди украинцев к масонам принадлежал ряд деятелей Украинской революции – Симон Петлюра, Михаил Грушевский, гетман Павел Скоропадский.

С иллюминатами ситуация иная: если масонство по разным версиям возникло где-то между ХIV и XVII веком, а масонские ложи до сих пор продолжают существовать, то общество Баварских Иллюминатов просуществовало лишь десять лет (с 1776 до середины 1780-х годов), после чего вместе с другими тайными организациями было запрещено властями Баварского курфюрства Священной Римской империи. Все это не помешало конспирологам обвинить иллюминатов в том, что они организовали Французскую революцию, а затем и Октябрьский переворот.

Монархические династии, миллиардеры и даже рептилоиды — кого только не называли частью нового мирового строя, этих таинственных руководителей всего человечества. В последние два столетия среди членов всевластной тайной организации фигурируют семья финансистов Ротшильдов, а в последние десятилетия – венгерско-американский бизнесмен Джордж Сорос. В 2018 году газета The New York Times сообщила: «Теории заговора о нем стали мейнстримом почти во всех уголках Республиканской партии США».

Включение и Ротшильдов, и Сороса в список тех, кто якобы руководит миром, не является чем-то необычным — из-за этнического происхождения, потому что теории заговоров о мировом господстве часто сочетаются с антисемитскими нарративами. Например, теория о так называемом иудомасонском заговоре — своего рода брат-близнец оригинальной масонской конспирологической теории: главная разница между ним заключается в том, что масоны имеют разное происхождение, а за вторым — почти исключительно еврейское.

Разновидность антисемитской теории заговора происходит из России: в свое время распространился сборник сфабрикованных текстов под названием «Протоколы сионских мудрецов» (1903), который, по утверждению писателя Сергея Нилуса, состоял из докладов участников первого Сионистского конгресса в Базеле (1897). На самом деле, эти «Протоколы» были созданы российской тайной полицией: это было сделано в рамках кампании по дискредитации евреев Российской империи. Хотя некоторые исследователи и отмечают, что многие тексты в «Протоколах» были плагиатом из более ранних текстов, написанных на европейских языках, однако именно русскоязычный вариант оказался наиболее известным — до сих пор распространенным.

Однако не все антисемитские теории заговоров связаны с мировым господством. Среди других есть существенно отличающаяся и имеющая лишь опосредованное отношение к тайным организациям. Речь о возражении Холокоста.

Несмотря на то, что этот геноцид является одним из самых задокументированных событий в истории, и то, что жертвами по-настоящему масштабного преступления стали шесть миллионов евреев, так называемые ревизионисты Холокоста все еще находят простор для мифотворчества. За ней Холокост — это никакой не геноцид, потому что нацисты только депортировали евреев из Третьего Рейха, а не занимались их систематическим уничтожением; лагерей смерти якобы было мало или они вообще никогда не существовали, а количество жертв якобы намного меньше — примерно в десять раз, то есть полмиллиона, из которых большинство якобы погибло из-за голода и болезней.

Ревизионистом, который распространял идеи отрицания Холокоста, был писатель Поль Рассинье, который сам участвовал во французском движении сопротивления и более года провел в Бухенвальде, после которого стал инвалидом. Пережитый опыт не помешал Рассинье написать несколько послевоенных работ по «преувеличению» немецкой жестокости, где он уменьшал количество жертв и писал, что евреи погибали не потому, что их убивали, а потому, что не смогли «приспособиться к условиям войны».

Сторонники этой конспирологической теории до сих пор считают Холокост поводом для создания современного Израиля, а также считают, что количество жертв увеличено из-за «желания Израиля получить большие репарации от Германии». Сейчас ревизионизм Холокоста является уголовным преступлением в ряде стран Европы, Канады и Израиля.

Возражение Холокоста не единственное в своем роде: современные турецкие власти продолжают утверждать, что геноцид армян во время Первой мировой был «масштабной депортацией» по военным причинам, а в России все еще отрицают Голодомор 1932—1933 годов. Эта антиукраинская теория заговора наиболее известна среди многих других, которые советско-российская пропаганда десятилетиями пытается распространять не только в русскоязычном пространстве, но и по всему миру. Конечно, о современной российско-украинской войне также хватает конспирологических теорий: геноцид «жителей Донбасса», «тайные биолаборатории США» в Украине и даже полное отрицание российского вторжения в Украину.

Есть также различные теории заговоров, непосредственно связанные с Соединенными Штатами: большинство из них ведут собственное происхождение от самих американцев. Хотя есть и исключения — так называемая «доктрина Даллеса», советско-российская теория заговора, согласно которой американцы вроде бы имели тайный план по нравственному разложению населения СССР.

Но и сами американцы не отстают — их конспирология на самом деле разноцветна: сатанинская паника 1980-х годов, когда тысячи людей верили в существование культа сатанистов, которые похищают, пытают и убивают детей; теории сговора о событиях 11 сентября 2001 года, согласно которым террористический акт спланировали по указанию правительства США, чтобы затем возложить вину на Аль-Каиду и оправдать вторжение в Афганистан и Ирак. И, конечно, QAnon, сторонники которого вполне серьезно считают, что Дональд Трамп возглавляет тайную борьбу против международной сети педофилов-сатанистов, к которой якобы причастны члены Демократической партии США. Кстати, именно эта теория стала первой в истории, которую ФБР внесло в список возможных внутренних угроз национальной безопасности Соединенных Штатов.

В этом году состоялся релиз «Убери меня на Луну», комедии Грега Берланти о «лунном сговоре». Источник

Полвека существует так называемый «лунный заговор»: теория о том, что американцы никогда не высаживались на спутнике Земли, а все это лишь подделка, которую снял режиссер Стэнли Кубрик. Несмотря на то, что за первой высадкой на Луне (1969 года) в прямом эфире наблюдали полмиллиарда человек со всех уголков мира, а угольники, установившие астронавты на поверхности Луны, до сих пор используют земные обсерватории, несмотря на то, что места высадки зафиксированы селенографами. , - это все никак не помешало для Билла Хейзинга, который в 1976 году написал книгу Мы никогда не были на Луне. В ней он рассказывал о низком уровне научно-технического опыта NASA, «оптических аномалиях» и отсутствии звезд на фотографиях, которые якобы свидетельствуют о том, что астронавтов на спутнике не было. Впоследствии к этому приверженцам теории заговора были добавлены якобы огромный уровень радиации на Луне; американский флаг, развевающийся «от ветра», которого не может быть на Луне, ведь там нет воздуха. Это сторонники теории трактовали как доказательство того, что съемки делали на Земле, но на самом деле флаг качался в процессе установки и имел две планки, чтобы быть развернутым. По разным данным, в «месячный сговор» верили или продолжают верить 6—20% американцев, 16—25% британцев и — красноречивый факт — 28—57% россиян.

Наука

Теории сговоров о науке и связанные с ней явления тоже популярны среди конспирологов. Среди наиболее известных – верование в плоскую Землю, отрицание научных достижений человечества и альтернативные объяснения происхождения разных болезней.

До XVI века и кругосветного путешествия Магеллана и Элькано, продолжавшейся в течение 1519—1522 годов, шаровидность Земли не была подтверждена на практике. Под влиянием Католической церкви и ее догматов большинство европейцев верили в плоскую Землю. Вместе с тем, образованные европейцы имели доступ к знаниям и возможность ознакомиться с трудами греческих философов (тех самых, что первые начали писать о круглой Земле), поэтому некоторые из них не считали Землю плоской. Кругосветочные путешествия и научные исследования (а впоследствии и съемки с космических аппаратов), казалось бы, должны были опровергнуть любые псевдонаучные утверждения, однако они не помешали конспирологам XIX века.

Основателем современных представлений о плоской Земле стал британский писатель Самюэл Роуботем, автор книги «Зететическая астрономия: Земля не шар», которую он издал в 1865 году. После его смерти было основано «Всемирное зететическое общество», а уже в середине следующего столетия последователь этой теории заговора конспиролог Сэмюэл Шентон создал «Общество плоской Земли», которое продолжает существовать по сей день. Запуск первого искусственного спутника в 1957 году, уже упомянутая высадка на Луну в 1969-м и даже фотография планеты из космоса под названием «Голубой шарик» — ничто не смогло заставить сторонников теории заговора о плоской Земле отказаться от своих взглядов.

По информации National Geographic, в плоскую Землю все еще верят 2% американцев, а британская YouGov, специализирующаяся на проведении онлайн-опросов, предоставила статистику, по которой почти 20% людей в возрасте 18—34 лет в течение своей жизни сомневались в том, что Земля действительно круглая.

Другой класс теорий заговоров — конспирологические теории о болезнях: вредные вакцины, существование лекарства против рака, отрицание ВИЧ/СПИДа, влияние мобильных сетей 5G на пандемию COVID-19, чипирование людей под предлогом прививки. Подобные теории заговора распространяются по миру еще со времен жизни британского врача Эдварда Дженнера, который в 1798 году изобрел и первым применил вакцину против оспы, благодаря чему удалось спасти миллионы жизней.

В настоящее время героем рассказов о вредных вакцинах и чиповках является еще один миллиардер и филантроп Билл Гейтс. Первые теории заговора вокруг его личности появились в 2010 году: конспирологи обвинили основателя корпорации Microsoft в насильственной стерилизации кенийских детей путем прививки против столбняка.

Несмотря на все научные достижения ХХ—ХХІ веков, в мире продолжают существовать сотни конспирологических теорий науки. Контролируемые катаклизмы, отрицание климатических изменений и глобального потепления, НЛО-заговор, Большой адронный коллайдер и его опасность для вселенной — все они все еще имеют своих последователей, готовых отстаивать даже казалось бы неправдоподобные теории заговора.

Исследователи связывают теории сговора с недоверием к власти и политическим институтам, а также пишут, что они возникают из-за склонности людей к сплетничеству, упрощениям и религиозным верованиям. На самом деле конспирологические теории обычно являются вопросом веры, то есть не чем-то таким, что может быть доказано или опровергнуто. И это делает их привлекательным для людей, которые даже при наличии надлежащих опровержений готовы поддаться предубеждениям и эмоциональным убеждениям.

Сторонниками теорий заговоров становятся более радикальные и менее толерантные люди, которые ищут основу для собственных убеждений и взглядов. Неудивительно, что конспирологи иногда оправдывают тоталитарные страны и террористов, отрицают доказанные учеными факты и противоречат общепризнанным принципам морали. Также часто аудиторией для теорий заговоров становятся менее защищенные люди в сложные периоды истории. Революции, войны, геноциды, пандемии все эти кризисные события ставят под сомнение устоявшиеся нормы и стимулируют веру в теории заговора; они подталкивают обескураженных и испуганных людей к осмыслению или переживанию ситуации с другой точки зрения, под влиянием эмоций, а не ума, что увеличивает вероятность уверовать во что-то необычное.

Конспирологические теории препятствуют здравоохранению, способствуют снижению доверия к научным доказательствам, влияют на радикализацию и идеологизацию обществ. До недавнего времени распространение таких теорий было ограничено маргинальной и необразованной аудиторией, но благодаря медиа, интернету и соцсетям они стали культурным феноменом начала XXI века. И хотя кому-то могут казаться смешными рассказы о всесильных тайных организациях или плоской Земле, для других людей все это вполне может быть основой для политических убеждений и восприятия окружающего мира.

Первоисточник - Детектор медиа