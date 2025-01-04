Ночь живых кошаков (2025): тизер и дата выхода нового аниме

Украинская экономика в 2025 году: прогнозы НБУ
Украина готовится бить по РФ ракетами «Трембита». The Telegraph узнал детали
Названа дата следующей встречи в формате Рамштайн
Зеленский планирует встретиться с Трампом после его инаугурации
Трамп может быть решающим в завершении войны с Россией, — Зеленский
МОУ сократило сроки подготовки пилотов F-16
Украина стала участником Римского устава МУС
Энергетики сообщили, будут ли действовать графики в четверг, 2 декабря
Россия готовится к атаке на Японию и Южную Корею. Озвучен список целей
Морской дрон впервые уничтожил российский вертолет Ми-8
Зеленский уволил глав сразу двух ОВА