Ночь живых кошаков (2025): тизер и дата выхода нового аниме

Кошки взбунтовались против человечества: вышел тизер аниме «Ночь живых кошаков».

Согласно сюжету «Ночь живых кошаков», на Земле появился вирус, из-за которого люди после укуса превращаются в безумных кошек, и количество «зараженных» растёт в геометрической прогрессии.

Релиз «Ночь живых кошаков» будет в 2025 году.

Тизер «Ночь живых кошаков»: