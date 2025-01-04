В Казахстане произошло эпичное ДТП с участием десятков машин

Из-за сильной метели в Казахстане произошло эпичное ДТП. На трассе Астана-Щучинск на севере столкнулись четыре десятка машин.

Спасатели уточняют, что инцидент произошел днем в пятницу, 3 января, на участке дороги между селами Когам и Каратал района Биржан сал.

Пока неизвестно, есть ли погибшие и пострадавшие.

Стоит отметить, что в некоторых регионах Казахстана в первые дни 2025-го года объявлено штормовое предупреждение в связи с обильным снегопадом. Из-за метели и гололеда некоторые участки автодорог временами закрываются для движения.

Ранее в Бразилии туристический автобус упал с горы.