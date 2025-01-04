Конфета «Ломающая челюсти» реально сломала челюсть девушке

Канадская студентка сломала челюсть, пытаясь разгрызть конфету, продающуюся под брендом «Ломающая челюсти».

Девушка отколола зуб и получила два перелома костей на лице. Ей срочно потребовалась операция, после которой челюсть закрепили проволокой на шесть недель.

«Вы понимаете, насколько важен ваш рот, вы используете его буквально для всего в своей жизни. Это так сильно повлияло на мою жизнь»,

— поделилась она.