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Фото-Новости > Конфета «Ломающая челюсти» реально сломала челюсть девушке

Конфета «Ломающая челюсти» реально сломала челюсть девушке

Агата Кловская
03.01.25 19:19
141
Конфета «Ломающая челюсти» реально сломала челюсть девушке
Канадская студентка сломала челюсть, пытаясь разгрызть конфету, продающуюся под брендом «Ломающая челюсти».
 
Девушка отколола зуб и получила два перелома костей на лице. Ей срочно потребовалась операция, после которой челюсть закрепили проволокой на шесть недель. 
 
«Вы понимаете, насколько важен ваш рот, вы используете его буквально для всего в своей жизни. Это так сильно повлияло на мою жизнь»,
 — поделилась она.
 

Тэги: конфета

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