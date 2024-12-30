Стало известно, как сигареты сокращают жизнь

Эксперты из университетского колледжа Лондона в Великобритании рассказали о вреде курения. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что одна пачка из двадцати сигарет может отнять почти семь часов жизни человека.

Ученые говорят: «Если курильщик, выкуривающий десять сигарет в день, бросит курить 1 января, он может предотвратить потерю целого дня жизни к 8 января».

Добавляется: «Он может увеличить продолжительность жизни на неделю, если бросит курить до 5 февраля, и на целый месяц, если бросит до 5 августа. К концу года он может избежать потери 50 дней жизни».

Также сказано, что курение в первую очередь забирает относительно здоровые годы в середине жизни, приближая начало плохого здоровья.

Резюмируется: «Это означает, что 60-летний курильщик, как правило, будет иметь профиль здоровья 70-летнего некурящего».

Ранее было озвучено еще одно опасное последствие курения.