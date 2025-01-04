Дети себя душат: в Сети новая смертельная игра

В соцсетях распространяется новая смертельная игра, из-за которой гибнут дети. Об этом сообщает издание Medical Xpress.

Сообщается, что участники игры временно себя душат, ограничивая доступ кислорода к мозгу, чтобы «войти в состояние эйфории».

По информации издания, 82 ребенка в США умерли из-за этой игры.