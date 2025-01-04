Шмыгаль рассказал, сколько ракет и дальнобойных дронов планирует произвести Украина

Президент Украины Владимир Зеленский поручил произвести 30 тысяч дальнобойных дронов. Также украинские предприятия планируют изготовить около 3 тысяч ракет. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Как отметил глава правительства, в целом на оборону и безопасность в 2025 году заложили 2 трлн 230 млрд гривен. Средства налогоплательщиков из госбюджета будут направляться на эти цели. Расходы на вооружение и военную технику составят не менее 739 млрд гривен.

По словам Шмыгаля, украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса планируют нарастить производственные возможности до 30 млрд долларов. Он добавил, что в рамках проекта «Оружие победы» правительство запустит долговременные контракты с производителями на 3-5 лет.

«Особое внимание будем уделять компоненту дальнобойности и ракетной программе. Задача от президента Украины — произвести не менее 30 тысяч дальнобойных дронов. Украинские предприятия также планируют изготовить около 3 тысяч крылатых ракет и ракет-дронов», — заявил Шмыгаль.

Кроме того, Украина будет развивать «датскую модель», по которой партнеры покупают оружие у отечественного ОПК для нужд украинской армии. На 2025 год ожидают привлечь более 1 млрд долларов.

Напомним, Украина готовится бить по РФ ракетами «Трембита».