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Новости > Украина готовится бить по РФ ракетами «Трембита». The Telegraph узнал детали

Украина готовится бить по РФ ракетами «Трембита». The Telegraph узнал детали

Александр Панько
03.01.25 14:24
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Украина готовится бить по РФ ракетами «Трембита». The Telegraph узнал детали

Украина готовится бить по РФ ракетами «Трембита». Сейчас ведется производство улучшенной версии, которая сможет долететь до Москвы. Об этом сообщает The Telegraph.

Как пишет издание, новая украинская крылатая ракета «Трембита» «может стать самым большим символом Украины стремления к автономности огневой мощи».

«Ожидая того дня, когда у нее закончатся специальные американские боеприпасы — прежде всего, баллистические ракеты армейской тактической ракетной системы (ATACMS) радиусом действия 190 миль (более 300 км), Украина готовится создавать „Трембиту“ и другие боеприпасы большой дальности глубокого поражения», — говорится в статье.

Описывая это вооружение, журналисты отмечают, что эта ракета имеет длину всего семь футов (около 2 м) и вес 200 фунтов (около 100 кг).

«„Трембита“ сочетает в себе громкий импульсный реактивный двигатель с простой конструкцией — трубчатый фюзеляж и квадратное крыло — и простое наведение, GPS. Эта простота придает „Трембите“ лучшую черту — низкую стоимость», — отмечают авторы.

Базовая «Трембита», которая разрабатывается с 2023 года, стоит всего 10 тысяч долларов. Она имеет радиус действия всего 90 миль (почти 145 км) и 40-фунтовую боеголовку (более 12 м).

Украинская фирма, как пишет The Telegraph, которая строит «Трембиту», работает над большей, более дальней версией, которая «должна иметь возможность достичь Москвы, находящейся в 400 милях (почти 650 км) от украинской границы».

«Эта версия, которая должна быть готова примерно через год, несомненно будет стоить более 10 тысяч долларов, но все равно будет потенциально самым дешевым боеприпасом глубокого удара в мире», — пишут журналисты, добавляя, что, например, ATACMS стоит более 1 млн долларов.

Как пишет издание, «Трембита» не может сравниться с ATACMS, Storm Shadow или SCALP, потому что ей не хватает «полезной нагрузки американского боеприпаса, проникающей силы британских и французских боеприпасов и точности всех трех».

«Шквал „Трембит“ может хорошо сработать, скажем, против разветвленного фабричного комплекса. Хотя, возможно, это не так хорошо сработает против подземных командных бункеров», — отмечают авторы.

Как резюмируется, больше полагаясь на собственное оружие, «украинцам, возможно, придется прибегнуть к другому набору целей».

Напомним, Украина разрабатывает ракету, которая долетит до Москвы.

Тэги: Украина, ракета, Трембита

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