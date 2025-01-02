Ученые узнали о зрачке кое-что новое

Эксперты из Корнеллского университета в США узнали о зрачке кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он изменяет свой размер при воспроизводстве старой и новой информации во сне.

Опыт провели на мышах, которых научили выполнять задачи, такие как сбор воды или получение печенья за успешное прохождение лабиринта.

После этого грызунам вживили мозговые электроды и установили на головы камеры, отслеживающие движения зрачков.

Оказалось, что структура сна животных гораздо более разнообразна и схожа с человеческой, чем считалось ранее.

Отмечается, что, прерывая сон мышей на разных этапах, исследователи проверяли, насколько хорошо они помнят освоенную информацию.

Добавляется, что когда мыши переходили в фазу медленного сна, зрачок сужался, и в этот момент новые воспоминания консолидировались – закреплялись в памяти, в то время как старые оставались неизменными.

Сказано, что когда зрачок расширялся, активировались старые воспоминания.

Выдвигается версия, что в мозге существует определенная временная шкала, разделяющая новые и старые воспоминания, предотвращая катастрофическое забывание, когда консолидация одного воспоминания стирает другое.

Резюмируется, что этот процесс, скорее всего, характерен не только для мышей, но и для людей.

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