Исландцы объяснили, почему долго спать – опасно для жизни

Эксперты из проекта Nordic Health Research в Исландии поведали о смертельной опасности длительного сна. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у людей, спящих более девяти часов в сутки, риск инсульта может быть повышен на 85%.

Отмечается, что исследование охватило около 32 тысяч человек без серьезных заболеваний, средний возраст которых составил 62 года, и длилось шесть лет.

Специалисты наблюдали за подопытными, собирая информацию о режиме их сна и истории болезни.

Было установлено, что у тех, кто спал более девяти часов в сутки (24% участников), или отдыхал днем более девяноста минут (8% участников), риск инсульта был на 85% выше по сравнению с теми, кто спал в пределах семи-восьми часов.

Говорится также, что избыточный сон в целом был связан с повышением вероятности развития сосудистых заболеваний.

Сообщается, что у людей, которые превышали рекомендуемые нормы продолжительности ночного отдыха, риск инсульта был повышен на 23%.

Информируется, что длительный дневной сон также оказался опасным: отдых более полутора часов увеличивал вероятность сосудистых нарушений на 25%.

Ранее был озвучен необычный способ улучшить свой сон.