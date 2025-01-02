Американцы раскрыли секрет молодости

Эксперты из медицинского колледжа Вейл Корнелл в США говорят, что раскрыли секрет молодости. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что размер ядрышек клеток может «отмерять» срок их жизни и служить маркером старения.

Они отмечают: «Секрет молодости заключается в поддержании плотности структуры внутри клеточного ядра».

Во время опыта, проведенного на дрожжах, чьи клетки имеют сходства с человеческими, специалисты выявили, что ядро клетки состоит из хромосомы и ядрышка, которое содержит рибосомную ДНК (рДНК).

Добавляется, что ядрышко защищает рДНК, поскольку она является одной из самых уязвимых частей генома, и ее восстановление после повреждения крайне затруднено.

Сообщается, что в процессе старения ядрышки увеличиваются, что приводит к нестабильности рДНК.

Информируется, что увеличенные ядрышки создают условия для утечек белков и других факторов старения, что приводит к завершению жизненного цикла клетки.

Ученые рассказали, что их открытие дает возможность предположить, что антивозрастные диеты, предполагающие ограничение калорий, могут замедлить этот процесс.

Американцы теперь хотят проанализировать, каким образом изменения в ядрышке влияют на старение стволовых клеток, которые играют ключевую роль в замещении отмирающих клеток в организме.

Ожидается, что данные наблюдения могут открыть новые перспективы для продления жизни стволовых клеток и, возможно, замедления процесса старения организма человека.

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