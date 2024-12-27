Стало известно о небывалой пользе популярного сыра

Эксперты из Киотского университета поведали о небывалой пользе сыра камамбер. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты проанализировали его влияние на умственные способности, и оказалось, что он оказывает положительное влияние на важные когнитивные функции мозга.

Поясняется, что камамбер выделяется среди прочих сыров благодаря ферментации с белой плесенью (Penicillium camemberti), что придает ему особый биохимический профиль.

Ученые говорят, что процесс производит амиды жирных кислот, такие как миристамид, которые редко встречаются в неферментированных или ферментированных иным образом сырах.

Сказано, что данные соединения все чаще признаются за их потенциал влияния на здоровье мозга путем усиления нейротрофических факторов – белков, которые поддерживают рост клеток мозга, восстановление и формирование памяти.

Желая изучить когнитивные преимущества сыра камамбер и его амидов жирных кислот, специалисты провели опыты на мышах. Животных поделили на группы и кормили или только диетой с высоким содержанием жиров, или с добавлением сыра камамбер или определенных амидов жирных кислот, извлеченных из сыра.

Говорится, что диета с высоким содержанием жиров была разработана для нарушения когнитивных функций, имитируя состояния, связанные с диетическими рисками нейродегенерации у людей.

Японцы вводили грызунам ежедневные пероральные дозы сыра камамбер, миристамида или других родственных соединений в течение семи дней.

Было установлено, что и сыр камамбер, и чистый миристамид улучшили когнитивные функции у мышей.

Так, получавшие это вещество животные лучше справлялись с задачами на распознавание объектов и пространственную память.

Удалось узнать, что эффекты миристамида сохранялись только в его амидированной форме. Миристиновая кислота, предшественник миристамида, не улучшила когнитивную функцию мышей, что свидетельствует о том, что сам процесс ферментации может усиливать физиологическую активность сыра.

Японцы при этом изучили изменения в химии мозга. На молекулярном уровне миристамид увеличил экспрессию нейротрофического фактора мозга в гиппокампе, и узнали, что когнитивные преимущества миристамида обусловлены его способностью стимулировать нейрогенез и усиливать синаптическую пластичность.

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