Во Львовской области случилось необычное происшествие

Весьма необычное происшествие случилось в Стрые (Львовская область). Как сообщают местные власти, на площади в центре города упала новогодняя елка.

Причиной инцидента стала непогода, в частности – сильный ветер.

Указывается на то, что накануне ночью порыв сломал конструкцию праздничного дерева.

Сообщается, что сейчас коммунальщики ее разбирают и изучают, подлежат ли восстановлению сломанные элементы.

Информируется, что пострадала также Аллея Героев, где ветер сорвал многие баннеры, а некоторые и повредил.

В мэрии отмечают: «Из-за значительных порывов ветра во многих селах общины есть частичное отключение электроэнергии. Аварийно-восстановительные бригады Южного РЭС работают в усиленном режиме над ликвидацией аварий. Высоковольтные линии не повреждены».

Ранее на кладбище в Харькове сгорели люди.