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Новости > У берегов Италии утонула лодка с мигрантами, 20 человек ищут

У берегов Италии утонула лодка с мигрантами, 20 человек ищут

Агата Кловская
02.01.25 16:49
96
У берегов Италии утонула лодка с мигрантами, 20 человек ищут

Семь мигрантов были спасены, но, по меньшей мере, 20 считаются пропавшими без вести после того, как их лодка затонула на пути в Италию из Ливии. Об этом заявил в среду мэр итальянского острова Лампедуза, сообщает Reuters.

Среди спасенных был 8-летний сирийский мальчик, который надеялся присоединиться к своему отцу, живущему в Германии. В опасном путешествии его сопровождала мать, но ее никто не видел с тех пор, как во вторник затонула лодка.

Выживших доставили на Лампедузу, они рассказали, что среди пропавших пять женщин и трое детей.

«Они не доплыли до берега. Осознание того, что эти несчастные души были так близко, но не смогли сделать это, еще больше разбивает сердце», — сказал мэр Филиппо Маннино.

Небольшая лодка отплыла из ливийского города Зувара поздно вечером в понедельник, но рано утром во вторник попала в затруднительное положение и перевернулась. Тела погибших пока не найдены.

По данным Международной организации по миграции, морской миграционный путь между Африкой и Европой является одним из самых опасных в мире: с 2014 года в центральном Средиземноморье пропали без вести или погибли почти 24 500 мигрантов.

Большинство этих смертей произошли на лодках, которые отплыли из Ливии и Туниса.

Итальянское правительство пытается уменьшить количество выездов мигрантов, заявляя, что это спасет жизни на море. В 2024 году было зафиксировано около 66 320 мигрантов, которые высадились на берег, по сравнению с 157 651 в 2023 году и 105 131 в 2022 году.

Напомним, в Италии затонуло судно с мигрантами, погибли 62 человека.

Тэги: Италия, лодка, мигранты

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