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Новости > Китайцы рассказали, как замедлить старение мозга

Китайцы рассказали, как замедлить старение мозга

Агата Кловская
02.01.25 15:55
104
Китайцы рассказали, как замедлить старение мозга

Эксперты из Медицинского колледжа провинции Чжэцзян в Китае поведали, как замедлить старение мозга. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что усиление связи между активностью нейронов и функцией митохондрий способно предотвратить развитие нейродегенеративных заболеваний и сохранить здоровье мозга.

Поясняется, что с возрастом у млекопитающих снижается эффективность митохондриального метаболизма в мозге, что может привести к различным нейродегенеративным заболеваниям.

Говорится, что митохондрии, известные как батарейки клеток, играют ключевую роль в энергообмене, связывая питательные вещества и кислород для выработки энергии.

Добавляется, что нарушение их функции, в частности окислительного фосфорилирования, способствует окислительному стрессу и митохондриальной дисфункции, что плохо влияет на нейронные сети.

Ученые отмечают, что механизмы снижения активности окислительного фосфорилирования в стареющих нейронах остаются плохо изученными, и это затрудняет разработку эффективных методов лечения возрастных когнитивных расстройств.

Во время опыта специалисты проанализировали роль митохондриальной транскрипции в когнитивных процессах у молодых и старых мышей.

Был выявлен новый механизм взаимодействия нейронов и митохондрий, который назвали возбуждающе-митохондриальной ДНК-транскрипционной связью (E-TCmito), которая основана на возбуждении нейронов и запуске транскрипции митохондриальной ДНК – процесса синтеза молекул РНК, благодаря которому проявляется активность генов.

Выяснилось при этом, что в стареющем мозге эффективность E-TCmito снижается, что ведет к когнитивным нарушениям.

Указывается, что, усилив этот процесс у старых мышей, китайцы наблюдали улучшение когнитивных функций.

Резюмируется,  что это открытие поможет разработать новые подходы в разработке терапевтических средств для борьбы с возрастным снижением умственных способностей у людей.

Ранее британцы дали совет, как можно подзарядить мозг.

Тэги: ученые, мир, мозг, наука

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