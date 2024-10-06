Жертвами жуткого наводнения в Боснии и Герцеговины стало немало людей

В Боснии и Герцеговины произошло жуткое наводнение. Его жертвами стали не менее 18 людей.

Сообщается о погибших в Герцеговино-Неретванском и соседнем Среднебоснийском кантоне на юго-западе страны.

Как известно, сильные ливни и оползни, которые случились в ночь на пятницу, 4 октября, спровоцировали наводнение в Герцеговино-Неретванском кантоне и, в первую очередь, в муниципалитете Ябланица.

Правительство страны уже объявило режим стихийного бедствия.

Ранее на США обрушился один из крупнейших в истории ураганов.